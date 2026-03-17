Pulo ao reforzo educativo dos menores alaricáns

"REMEN"

O programa “REMEN” nace para que ningunha situación económica ou social sexa barreira para o éxito académico dos menores alaricáns

Uxía Fernández, Tania Álvarez, Cristina Cid e María Otero nunha reunión en Allariz sobre R.E.M.E.N | LA REGION

O concello de Allariz vén de pór en marcha o programa “REMEN”, Reforzo Educativo para Menores, unha iniciativa que busca garantir a igualdade de oportunidades no ámbito escolar.

Desde a área de Benestar Social de Allariz entenden este programa como “un acompañamento integral”, co obxectivo de que ningunha circunstancia económica ou social se converta nunha “barreira para o desenvolvemento e o éxito académico”. Un dos piares do “REMEN” é a súa vontade de servizo próximo, e dada a dispersión xeográfica do municipio, a planificación contempla desprazar as intervencións ás aldeas e parroquias.

O REMEN busca aproveitar a rede de recursos xa existentes na vila, por iso prevé a colaboración coas academias locais e reserva tamén un espazo para o traballo coas familias, ofrecéndolles ferramentas para que poidan acompañar o proceso de aprendizaxe desde o fogar. As persoas interesadas poden informarse a través dos centros educativos ou directamente no Servizo de Educación e Apoio Familiar (SEAF) do Concello.

