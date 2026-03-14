ACCESIBILIDADE
Allariz renova a súa web, máis “accesible e útil”
O Concello de Allariz desvelou onte o redeseño completo da súa páxina web (allariz.gal), un paso máis na estratexia de modernización dixital. Financiado a través dos fondos europeos Next Generation, este novo portal facilita os trámites administrativos á veciñanza e potencia a procura de información de interese para os visitantes.
Na presentación, na que tamén participaron a concelleira de Promoción Económica, María López, e o responsable da empresa Dixital Gou, Pablo Sanmartín, a alcaldesa Cristina Cid salientou que a reforma supón un salto “cualitativo e cuantitativo”, xa que a web permitirá implementar progresivamente novos servizos que ata agora non estaban dispoñibles, como a reserva directa de entradas para eventos ou o acceso a instalacións deportivas.
A nova páxina adáptase automaticamente a tódolos dispositivos, incluidos móbiles. Sanmartín sinalou que o deseño inclúe un buscador intelixente e estratexias de posicionamento SEO. A web está preparada para alimentar os novos motores de busca baseados na IA, garantindo que a información oficial prevaleza nestas plataformas.
Outro piar do portal é a accesibilidade, ao incorporar un sistema que permite a cada usuario personalizar a súa experiencia de navegación, con opcións para aumentar o tamaño do texto, cambiar os contrastes de cor ou resaltar ligazóns.
También te puede interesar
ACCESIBILIDADE
Allariz renova a súa web, máis “accesible e útil”
RESPECTO POLO MEDIO AMBIENTE
As beiras do Arnoia en Allariz contan con verdadeiros “tesouros”
SÉPTIMA EDICIÓN
Allariz cita este mes a los amantes de la ilustración
FEMINISMO LOCAL
Allariz tejerá igualdad y comunidad con el 8M
Hoy toca Soria y no Siria, así es la vida