TRASLADO AL CHUO
Rescatan a una mujer herida tras caer al río en Allariz
TRASLADO AL CHUO
Una mujer ha resultado herida tras caerse al río en Allariz. Tuvo que ser rescatada y trasladada al CHUO. Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, tuvo constancia del suceso pasadas las 22.30 horas de la noche del lunes.
Fueron los voluntarios de Protección Civil de Allariz quienes alertaron de una persona que se había caído en el río, en el entorno de la rúa de Abuín, en la localidad ourensana. Hasta el punto se desplazaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y la Guardia Civil. Con todo, la mujer fue rescatada y trasladada en ambulancia al CHUO.
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