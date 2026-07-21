Rescatado un trabajador tras quedar atrapado por un brazo en un ascensor de la comisaría de la Policía Nacional de Ourense

Los Bomberos de Ourense tuvieron que intervenir este martes para liberar a un trabajador que quedó atrapado por un brazo mientras realizaba labores en la cabina de un ascensor de la comisaría de la Policía Nacional, situada en la calle Mestre Vide.

El incidente se produjo alrededor de las 12:45 horas, momento en el que los propios agentes de la Policía Nacional alertaron al 112 Galicia de lo sucedido. Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el operario se encontraba trabajando en el interior de la instalación cuando quedó atrapado por un brazo. Además, sufrió un golpe en la cabeza durante el accidente.

Intervención de los servicios de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Ourense, que llevaron a cabo las maniobras necesarias para liberar al trabajador. Una vez rescatado, el hombre fue atendido por los profesionales de Urxencias Sanitarias 061. En el operativo también participaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Ourense.