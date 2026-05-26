CULEBRA DE ESCALERA
Las serpientes se cuelan en las casas de Allariz: "Este mes van tres ou catro"
CULEBRA DE ESCALERA
La agurpación de voluntarios de Protección Civil de Allariz vive un mes de mayo un tanto poco habitual. Más allá de las llamadas recurrentes por accidentes de tráfico o incendios urbanos, la llamada de emergencia ha llegado en varias ocasiones por la presencia de serpientes en los domicilios.
"Este mes xa recollimos tres ou catro das casas", asgura uno de los voluntarios. La última ha sido una culebra de un tamaño considerable este pasado lunes.
La imagen compartida y su ubicación hacen indicar que se trata de una culebra de escalera. No es una especie venenosa y es completamente inofensiva para los seres humanos (más allá de que pueda intentar morder para defenderse si se la acorrala o se la manipula directamente).
Son animales muy beneficiosos para el ecosistema ya que actúan como controladores naturales de plagas de ratones y ratas, aunque este puede no ser un motivo suficiente para ahorrarse el susto.
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