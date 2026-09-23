Viajeros del país y en familia, el perfil del turismo que visita Allariz

El Concello de Allariz superó los 30.000 visitantes desde el inicio del año, confirmando una tendencia turística al alza. Estos treinta mil visitantes que acudieron a la Oficina de Turismo, representando un 30% del flujo real según estimaciones del Concello al existir viajeros que omiten el trámite presencial, muestran interés por conocer espacios patrimoniales, preguntando por las ofertas en museos, las rutas por el Casco Histórico, los paseos junto al río Arnoia o el Festival de Xardíns.

El mercado nacional concentra el 93% de las llegadas registradas en el municipio, liderado por los gallegos procedentes de las provincias de A Coruña, Pontevedra, Lugo y Ourense, respectivamente, consolidándose Madrid fuera de la comunidad autónoma como la región que más turistas aporta, seguida por Castilla y León, Andalucía, País Vasco y Cataluña.

En el ámbito internacional destaca el predominio de los viajeros portugueses que representan el 47% del flujo total, completando la estadística oficial las personas procedentes de Francia, diversas regiones de América del Sur, América del Norte y Reino Unido.

Relacionado Las Xornadas de Carne de Boi se disfrutarán en 22 locales alaricanos

Evitar la masificación

La concelleira de Turismo, María López, valoró la campaña anual subrayando que el Concello vigilan permanentemente el desarrollo sectorial para evitar cualquier síntoma de masificación, garantizando la convivencia vecinal. López reivindicó la necesidad de buscar “un equilibrio” que aporte “beneficios para a comunidade local” sin que la afluencia acabe convertida “nun problema”, apelando a mantener un modelo de calidad para que los vecinos sigan disfrutando de los servicios básicos.

A la hora de planificar las pernoctaciones, una parte mayoritaria de los visitantes opta por reservar plazas en alojamientos hoteleros convencionales situados en el núcleo urbano, aunque durante los meses de verano se registró un flujo constante de usuarios en el área municipal habilitada para autocaravanas, logrando cifras de ocupación muy elevadas de forma diaria. Esta alta ocupación se mantendrá hasta final de año, coincidiendo con la temporada alta en la villa que da el pistoletazo de salida a partir de septiembre y se extiende hasta pasadas las navidades, una de las fechas más concurridas.

Perfil familiar

El perfil general responde a un turismo de corte familiar atraído por el patrimonio del municipio, sumando el interés que despiertan lugares periféricos como los yacimientos arqueológicos, el ecoespacio de O Rexo, el conjunto arquitectónico de Sta. Mariña de Augas Santas, los enclaves naturales que componen la Reserva da Biosfera y las amplia variedad de opciones de ocio programadas en la contorna.