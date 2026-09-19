Las Xornadas de Carne de Boi se disfrutarán en 22 locales alaricanos

Las 15 Xornadas de Carne de Boi de Allariz contarán este año con la participación de 22 locales. Una vez más, Allariz pone en marcha una de sus citas culinarias más esperadas, que arranca el 25 de septiembre y se prolongará hasta el 12 de octubre, contando con la participación activa de los establecimientos hosteleros de la localidad. El objetivo sigue siendo dinamizar la economía de Allariz, poner en valor los recursos locales y recompensar el apoyo constante tanto de los vecinos como de los visitantes.

Durante este periodo, los visitantes podrán degustar las tapas creadas para el concurso al precio asequible de 3 euros en los siguientes establecimientos: A Micalla, A Taberna do Milo, Café Tapería A Muralla, Fio de Liño, Bule Bule, Pepiño de Allariz, Que Quilombo Güey, Fogar dos Maiores, Casa Pepiña, A Tenda do Pepiño, Roi Xordo, Xeado o Avó, Cafetería Camping, O Xardín, Casa Zirall, Adega Tapas y O Patio da Lombarda.

El premio a la “Mejor Tapa 2026” se decidirá directamente mediante votación popular. Una importante novedad es la incorporación de un jurado profesional para premiar a la mejor tapa.

Como uno de los principales atractivos y novedades de este año, cada chuletón de boi vendido durante el evento llevará una etiqueta especial numerada según el orden de venta. Los organizadores invitan a los comensales a compartir su experiencia y el número de su pieza en las redes sociales -etiquetando al concello-, convirtiendo así a residentes y visitantes en participantes activos de esta edición especial. La oferta gastronómica se completa con menús de carne de boi disponibles en Acea da Costa, Bule Bule, Pepiño de Allariz, Casa Rural Vilaboa, Casa Pepiña, Orraca, Bodegón Portovello, Roi Xordo, Fogar do Santiso, Adega Tapas y Cafetería Camping.