¿Sabe usted que Amoeiro se está recuperando de un apocalipsis zombie?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Amoeiro estuvo durante seis horas escapando de los muertos vivientes
¿Sabe usted que los vecinos de Amoeiro aun tienen el susto en el cuerpo después de pasar la noche huyendo de muertos vivientes? ¿Que la experiencia “Survival Zombie” aterrizó este sábado en el municipio con un despliegue de seis horas de terror, dejando las calles con un aspecto postapocalíptico? ¿Que el evento no dio tregua hasta las cuatro de la mañana, poniendo la prueba los reflejos de los jugadores que se dividieron entre “zombis” y “superviventes”?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CELEBRACIÓN DO ENTROIDO
Parada de Amoeiro combina tradición e gastronomía
AMOEIRO Y XINZO DE LIMIA
Las viviendas comunitarias cerradas, todavía sin fecha de reapertura
HECTÁREAS DESCONOCIDAS
Ourense sufre un nuevo incendio en Amoeiro tras estabilizarse el de A Gudiña
Lo último
REUNIÓN CON LOS EMBAJADORES
Albares confirma que no hay muertos ni heridos españoles en los bombardeos en Oriente Próximo
RESIDENCIA UNIVERSITARIA
Un socavón en la calle Failde Gago deja a los vecinos sin agua