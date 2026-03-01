¿Sabe usted que Amoeiro se está recuperando de un apocalipsis zombie?

¿Sabe usted que los vecinos de Amoeiro aun tienen el susto en el cuerpo después de pasar la noche huyendo de muertos vivientes? ¿Que la experiencia “Survival Zombie” aterrizó este sábado en el municipio con un despliegue de seis horas de terror, dejando las calles con un aspecto postapocalíptico? ¿Que el evento no dio tregua hasta las cuatro de la mañana, poniendo la prueba los reflejos de los jugadores que se dividieron entre “zombis” y “superviventes”?