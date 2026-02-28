¿Sabe usted que al final la IA si que nos va a dejar sin trabajo, al menos en Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, destrozar algo que funcionaba para dejar paso al vacío
¿Sabe usted que tras desmantelar el exitoso proyecto de La Molinera para montar el fallido Centro de IA, el emblemático edficio se queda vacío? ¿Que en marzo termina el programa de los trabajadores municipales allí destinados y que no se les va a renovar? ¿Que a partir del 10 de marzo se chapa el edificio y allí no queda ni el apuntador? ¿Que vaya manera de destrozar algo que funcionaba para dejar otro edificio más vacío?
