La antigua escuela de Trasalba vuelve a tener vida

El proyecto surgió de una idea. Recuperar la antigua escuela de Trasalba, concello de Amoeiro, permitiendo que el edificio se llene una vez más de niños, de aprendizaje y, en definitiva, de vida.

La organización Educar Educarei inició así una nueva propuesta en la que buscan que la educación se introduzca en el mundo rural. Alba Eirey Pumar, la creadora de esta asociación describía así el objetivo de la misma: “Eu tiña a inquietude de facer un proxecto no rural e a necesidade de darlle vida, facendo que máis familias viñeran aquí. Xa sexa porque son de Amoeiro ou porque viven noutros territorios e se desprazan. O importante é que veñan ás actividades. Ademais, o concello de Amoeiro puxo moitas facilidades para cedernos este espazo e despois para rehabilitalo”.

A las 18,00 horas de ayer la escuela volvía a abrir sus puertas recibiendo a los más pequeños de la casa junto a sus familias, quienes venían a informarse, o, simplemente a jugar difrutando de las renovadas instalaciones sobre las cuales es necesario reslatar el trabajo que hay detras “Levounos facilmente dous meses porque estaba completamente baleiro. Démoslle pintura e fixemos unha rehabilitación para que resulte o máis acolledor posible”, señaló Eirey.

Uno de los grandes atractivos del espacio, que no pasó desapercibido entre los visitantes, fue la gran cantidad de juegos de mesa disponibles. En este sentido tanto Eirey como Jorge Piñeiro, miembro del equipo educativo y segunda mitad de este proyecto, subrayaron el potencial educativo de estos recursos. Educar Educarei entiendo estos juegos como la alternativa a las actividades al aire libre los días de tormenta, aunque no de lluvia “É importante que os nenos e nenas estén acostumados ao seu territorio e ao seu clima, e a chuvia é parte de iso”, argumentaba Eirey a un público al cual le resultaba dificil imaginarse el regreso de las precipitaciones debido a las elevadas temperaturas que asolaban la provincia durante la presentación del espacio.

La directora destacó la importancia de las familias en este proyecto: “Este espazo é para todos, por iso escollemos un entorno próximo á cidade. Vamos facer algo diferencial, para o que mereza a pena desprazarse. Temos actividades máis dirixidas á familia nas fins de semana”. Eirey también defendió la necesidad de un enfoque trasversal en la educación: “Un dos nosos piares é a promoción da igualdade de xénero. Con mulleres maiores buscamos facer comunidade e organizar actividades para elas porque son as que máis sofren a soidade non desexada. Creemos que facer actividades cun enfoque interxeneracional integrando a maiores e a cativos pode ser moi positivo”.