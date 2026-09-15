Un vecino de Amoeiro se harta de que le roben las avellanas: "Non deixades nin una pro dono"

La paciencia tiene un límite y, en el caso de un vecino de Amoeiro, parece que se le agotó con quienes entran en su finca para recoger las avellanas. Cansado de que los amigos de lo ajeno no le dejasen ni una sola, decidió recurrir al ingenio para hacerles llegar un mensaje. El resultado es un curioso cartel colocado entre la vegetación y que ya ha llamado la atención por la contundencia de sus palabras. En él, el propietario deja constancia de que la cosecha ha quedado prácticamente arreglada por quienes se adelantan a recogerla.

"Xa que non deixades nin unha avelá pro dono, así xa quedan apañadas", describe en la primera parte del mensaje. Pero el vecino no se queda ahí y, tras constatar que no le han dejado prácticamente nada, remata el cartel con una expresión mucho más contundente: "Podedes abanarme o carallo é apañarme os pelos do cú".

El cartel, escrito en gallego y colocado estratégicamente en la finca, resume en pocas palabras el hartazgo del propietario ante quienes se llevan las avellanas sin dejar prácticamente ninguna para él. Más allá de la particular forma de protestar, la escena refleja una situación habitual en algunas zonas rurales durante la temporada de recogida de frutos: propietarios que ven cómo parte de su cosecha desaparece antes de poder recogerla ellos mismos.

En Amoeiro, al menos en esta finca, el propietario ha decidido dejar claro que las avellanas tienen dueño y que, si los visitantes van a “apañar” la cosecha, al menos deberían acordarse de quien plantó y cuida los árboles.