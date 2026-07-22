Kiko Rivera cancela su gira a dos días de actuar en Amoeiro por un grave problema de salud

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La actuación de Kiko Rivera prevista para este fin de semana en las fiestas de Parada de Amoeiro finalmente no se celebrará. El artista ha anunciado la cancelación de toda su gira de verano debido a un "grave problema de salud", una decisión que llega apenas dos días antes de su actuación programada en la localidad ourensana.
El hijo de Isabel Pantoja hizo pública la noticia a través de un comunicado difundido en sus perfiles oficiales en redes sociales, donde explicó que se ve obligado a paralizar todos sus compromisos profesionales para centrarse en su recuperación. "Por un grave problema de salud, me veo obligado a suspender toda la gira de verano", señala el comunicado. "Es una decisión muy difícil. Ahora necesito centrar todas mis fuerzas en lo realmente importante", añade el artista.
Kiko Rivera no ha querido revelar cuál es el problema médico que le obliga a cancelar sus actuaciones ni si se trata de una dolencia previa que ha vuelto a agravarse. Tampoco ha precisado si necesitará ingreso hospitalario o algún tipo de intervención en las próximas semanas.
En su mensaje, el cantante y DJ ha pedido respeto tanto para él como para su entorno más cercano y ha solicitado que se eviten especulaciones sobre su estado.
"Por respeto a mi situación y a mi entorno, por ahora no voy a dar más detalles. Agradezco de corazón el cariño y el apoyo que siempre me habéis demostrado y que sepáis comprenderlo y respetéis este momento", indicó.
La cancelación afecta directamente a las fiestas de Parada de Amoeiro, que este año habían anunciado a Kiko Rivera como uno de los principales atractivos de su XXVI edición. El artista estaba previsto que actuase el viernes 24 de julio dentro de su espectáculo "Summer Tour", compartiendo cartel con el grupo Origen y la discomóvil A Gramola en la jornada inaugural de los festejos. Su presencia había generado una gran expectación al tratarse de uno de los nombres más conocidos del panorama televisivo y musical español que formaban parte del programa de este año.
A pesar de la baja de última hora de Kiko Rivera, las fiestas de Parada de Amoeiro mantienen el resto de actividades previstas entre los días 24 y 26 de julio.
El sábado será el turno de la Orquesta Panorama con su reconocido "Time Tour", acompañada posteriormente por la Discomóvil Pirámide XL, +Xplosion y Markos Kintana DJ.
La programación concluirá el domingo con la actuación de la Orquesta Satélites y su espectáculo "Highway to Hell", seguida nuevamente por la Discomóvil Pirámide XL junto a +Trasnos.
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