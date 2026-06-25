Amoeiro abre el plazo para su campamento veraniego

El Concello de Amoeiro ha anunciado oficialmente la apertura del plazo de inscripción para su esperado campamento de verano de este año. Esta iniciativa municipal está diseñada especialmente para facilitar la conciliación de las familias del municipio y ofrecer una alternativa de ocio educativo y saludable para los más pequeños durante la época estival.

Las familias interesadas en participar podrán formalizar la matrícula hasta el próximo 29 de junio

Las familias interesadas en participar podrán formalizar la matrícula hasta el próximo 29 de junio, en un horario de atención al público de 9,00 a 14,00 horas. El trámite se puede realizar de dos formas: de manera presencial en las oficinas físicas del Concello de Amoeiro o bien por internet a través de la sede electrónica oficial del consistorio.

El campamento se desarrollará desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto (ambos días incluidos), en horario de 10,00 a 14,00 horas. El programa está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 15 años, quienes disfrutarán de diversas actividades lúdicas como juegos cooperativos, refrescantes jornadas de piscina y talleres creativos de dibujo. En cuanto a los costes de la actividad, se ha fijado un importe de 50 euros por mes o de 25 euros por quincena. Desde la organización recuerdan que las plazas disponibles son limitadas y se asignarán por estricto orden de entrada en el registro, por lo que se aconseja no demorar la presentación de la correspondiente solicitud.