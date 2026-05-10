Ocho miembros de la coral De Ruada, premiados por su dilatada trayectoria

Miembros de la coral De Ruada en el acto de entrega del premio “Marcial del Adalid”.

Ocho integrantes de la coral De Ruada recibieron en la mañana de este sábado en el Pazo de Trasalba el Premio á Constancia Musical “Marcial del Adalid”. Este galardón, concedido por la Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA), reconoce a aquellos coralistas que llevan más de 15 años dedicados al canto coral de manera continuada.

Los componentes de esta formación premiados fueron: Carlos Álvarez Expósito, Gerardo Gómez García, María Gómez Cid, María Elena González Iglesias, Alfonso Rapela Sotelo, Manuel Rodríguez Rodríguez, José Manuel Vázquez Rodríguez e Camilo Villanueva Valdés.

Los ocho se suman de esta forma a los compañeros de De Ruada que ya ostentan este importante reconocimiento a su trayectoria. “Indica o grao de fidelidade e de compromiso dos ruadistas”, señalan desde la coral.

Precisamente, la coral De Ruada fue la encargada de cerrar el acto celebrado en el Pazo de Trasalba con varias cantigas de su repertorio.