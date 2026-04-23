Coral De Ruada une su voz a un homenaje a Neruda

Coral De Ruada participará el próximo viernes en un homenaje a Pablo Neruda que se realizará en el Auditorio Municipal el viernes, 24 de abril. En dicho recital, el coro de la localidad bretona de Quimper “Coro del Canto” interpretará la obra “Canto General” que el compositor griego Mikis Theodorakis realizó a partir de las composiciones de Neruda, y donde el conjunto musical ourensano se subirá al escenario para colaborar en parte del recital.

La composición de Theodorakis fue publicada por primera vez en 1950, y abarca 231 poemas de Pablo Neruda musicados, en los que se glosa la historia y el destino de los pueblos de América. El compositor -conocido por la partitura de la película “Zorba el Griego”- recibió la encomienda de Salvador Allende.

Bajo la dirección de Pierre Emmanuel Clair, las 40 voces mixtas de “Coro del Canto” interpretarán una parte de la obra, en un recital con entrada gratuita que se realizará el viernes, 24 de abril, a las 20,00 horas. Estarán acompañadas de piano y percusión.

La participación de Coral De Ruada sobre el escenario viene por el hermanamiento que mantienen las ciudades de Ourense y Quimper, motivo por el cual la formación ha sido invitada a compartir escenario con el coro bretón para “unha pequena participación” en el recital.