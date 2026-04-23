Coral De Ruada une su voz a un homenaje a Neruda

VIERNES, 24 DE ABRIL

La Coral De Ruada participará este viernes en el Auditorio Municipal en un homenaje a Pablo Neruda junto al Coro del Canto de Quimper, en un recital gratuito que incluirá la interpretación de “Canto General” de Mikis Theodorakis con motivo del hermanamiento entre Ourense y la ciudad bretona

24 abr

Detalles del evento

Auditorio de Ourense
Rúa da Canle, 2, 32004 Ourense
24 abr
20:00 horas
Presencial
Imagen de archivo de Coral de Ruada en una visita al IES Otero Pedrayo
Coral De Ruada une su voz a un homenaje a Neruda | La Región

Coral De Ruada participará el próximo viernes en un homenaje a Pablo Neruda que se realizará en el Auditorio Municipal el viernes, 24 de abril. En dicho recital, el coro de la localidad bretona de Quimper “Coro del Canto” interpretará la obra “Canto General” que el compositor griego Mikis Theodorakis realizó a partir de las composiciones de Neruda, y donde el conjunto musical ourensano se subirá al escenario para colaborar en parte del recital.

La composición de Theodorakis fue publicada por primera vez en 1950, y abarca 231 poemas de Pablo Neruda musicados, en los que se glosa la historia y el destino de los pueblos de América. El compositor -conocido por la partitura de la película “Zorba el Griego”- recibió la encomienda de Salvador Allende.

Bajo la dirección de Pierre Emmanuel Clair, las 40 voces mixtas de “Coro del Canto” interpretarán una parte de la obra, en un recital con entrada gratuita que se realizará el viernes, 24 de abril, a las 20,00 horas. Estarán acompañadas de piano y percusión.

La participación de Coral De Ruada sobre el escenario viene por el hermanamiento que mantienen las ciudades de Ourense y Quimper, motivo por el cual la formación ha sido invitada a compartir escenario con el coro bretón para “unha pequena participación” en el recital.

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