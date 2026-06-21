ANO OTERIANO
Trasalba volveu latexar coas verbas de Otero Pedrayo
ANO OTERIANO
Máis de 130 persoas procedentes dos oito ateneos que integran a Federación de Ateneos de Galicia participaron este sábado no Pazo de Trasalba na homenaxe a Ramón Otero Pedrayo organizada con motivo do cincuentenario do seu falecemento e do centenario da publicación da súa “Xeografía de Galicia”.
A casa na que viviu unha das figuras máis destacadas da cultura galega do século XX converteuse durante a xornada nun punto de encontro para representantes de entidades culturais chegados de distintos puntos de Galicia co obxectivo de reivindicar o legado do escritor, xeógrafo e político ourensán.
O acto comezou cunha ofrenda floral diante da Casa Grande e continuou con diferentes intervencións literarias e recitais poéticos a cargo de socios dos ateneos participantes, que puxeron voz a textos e reflexións arredor da figura de Otero Pedrayo e da súa contribución á cultura galega. Ao longo do día desenvolvéronse tamén outros actos previstos pola organización, entre eles a proxección do documental sobre Otero Pedrayo realizado por María José Bravo, a actuación da banda de gaitas de Amoeiro, a interpretación de varias pezas do último disco de Manoele de Felisa dedicado ao intelectual ourensán e unha visita guiada polo inmoble que conserva boa parte da memoria do autor.
O presidente do Ateneo de Ourense, Pablo González, destacou a relevancia da conmemoración e puxo o foco na importancia da “Xeografía de Galicia”, unha obra que definiu como “fundamental para comprender o patrimonio galego” e que, segundo sinalou, conserva “un enorme valor histórico” cen anos despois da súa publicación.
Este encontro serviu para reivindicar a vixencia do pensamento de Otero Pedrayo e a pegada que continúa a deixar na cultura e identidade galegas.
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