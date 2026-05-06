Barbadás se une por el impulso al Ano Oteriano

El pleno de Barbadás de esta semana dejó acuerdos relevantes en materia cultural y de bienestar ciudadano. La corporación aprobó por unanimidad una moción para promover el Ano Oteriano 2026, con el objetivo de poner en valor la figura de Otero Pedrayo y reforzar la difusión de la cultura gallega entre la vecindad, especialmente entre los más jóvenes.

En el ámbito de las infraestructuras, salió adelante la propuesta para actuar sobre el campo de fútbol de Os Carrís y el polideportivo municipal, clave para mejorar el día a día de los residentes. La iniciativa plantea un plan de mantenimiento integral ante el estado desfasado actual de ambas instalaciones, muy utilizadas por la población. La medida contó con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención del Partido Popular.

El principal foco de tensión se produjo con la propuesta de aumentar las asistencias a los plenos de 150 a 200 euros, por parte del Gobierno local. La medida fue rechazada al no considerarse prioritaria y la votación evidenció cierta división, con concejales del grupo popular posicionados a favor y en contra de la moción.