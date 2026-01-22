A Arnoia dispondrá de ocho viviendas sociales este 2026

Escuela de A Laixa, donde ya reside una familia y que ofertará una segunda vivienda este año.

El Ayuntamiento de A Arnoia prevé disponer este año de ocho viviendas de alquiler social. Cuatro de ellas se ubican en las antiguas escuelas unitarias de Pumar y A Laixa, una ya está habitada, otra próxima a adjudicarse y otras dos se construirán este año. A estas se añadirían las cinco proyectadas en el marco del programa de la Xunta de oferta de suelo municipal para construir vivienda protegida, al que A Arnoia fue el primer ayuntamiento de la provincia en adherirse.

Así, en los próximos meses saldrá a concurso una vivienda rehabilitada en un antiguo inmueble escolar de dos plantas, que en su día funcionó como escuela y vivienda del maestro, en Pumar. El alcalde de A Arnoia, Rodrigo Aparicio, explica que “este ano a intención é acondicionar tamén outra na parte superior do inmoble, o que permitiría dispoñer de dúas vivendas neste edificio”.

“Moita xente que traballa no balneario e a residencia busca vivenda e non temos suficiente oferta”, señala el alcalde

La vivienda cuenta con entrada independiente, dos habitaciones, cocina-comedor, un baño completo y un salón de usos comunes. El alquiler social se fijará en función del valor del inmueble y oscilará entre los 200 y los 250 euros mensuales. Tras el periodo de exposición pública y, si no se presentan alegaciones, el procedimiento saldrá a concurso público para que las personas interesadas puedan inscribirse, debiendo estar empadronadas con una antelación de seis meses a la publicación de las bases.

A Laixa

El Ayuntamiento trabaja también en otra antigua escuela situada en A Laixa. Allí ya reside una familia en una parte del inmueble, rehabilitada con fondos municipales, y el objetivo es acondicionar una segunda vivienda en la misma planta este año, con posibilidad de construir dos más.“Este ano queremos avanzar tanto en Pumar como na Laixa e sacar a concurso polo menos unha vivenda máis en cada inmoble, aínda que no caso da Laixa, o espazo da para facer outras dúas, que sería o seguinte paso”, señala Aparicio.

De este modo, A Arnoia dispondrá este año de cuatro viviendas en alquiler social rehabilitadas por el Ayuntamiento en las escuelas unitarias, lo que le permitirá dar respuesta a la creciente demanda en el municipio, y con el objetivo de solicitar nuevas ayudas para rehabilitación y ampliar la oferta.

Convenio para cinco casas más A Arnoia fue el primer ayuntamiento de la provincia en adherirse al programa de la Xunta de oferta de suelo de titularidad municipal para la construcción de vivienda protegida. Gracias a este acuerdo, la Xunta pondrá a su disposición apoyo técnico para sacar a concurso, mediante procedimiento público, una parcela de titularidad municipal situada en una urbanización próxima al balneario. El objetivo del Ayuntamiento es construir hasta cinco viviendas protegidas en este terreno, destinadas a ampliar el parque residencial en alquiler o en régimen asequible. Desde la Xunta se prevé que las parcelas municipales puedan salir a concurso en el último trimestre del año, para que cooperativas o promotores construyan vivienda protegida. El alcalde subraya que existe una importante demanda de alquiler en el municipio: “A Arnoia é un concello pequeno, pero cunha actividade económica moi forte arredor do balneario e da Residencia de San Rosendo. Temos moita xente que traballa aquí e que estarían interesados en quedarse a vivir. Buscan sobre todo vivenda en aluguer e non temos oferta suficiente”. Por ello, el Ayuntamiento solicitará además nuevas ayudas para rehabilitar edificios municipales a fin de ampliar la oferta.