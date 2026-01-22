PROGRAMA DE LA XUNTA
A Arnoia dispondrá de ocho viviendas sociales este 2026
PROGRAMA DE LA XUNTA
El Ayuntamiento de A Arnoia prevé disponer este año de ocho viviendas de alquiler social. Cuatro de ellas se ubican en las antiguas escuelas unitarias de Pumar y A Laixa, una ya está habitada, otra próxima a adjudicarse y otras dos se construirán este año. A estas se añadirían las cinco proyectadas en el marco del programa de la Xunta de oferta de suelo municipal para construir vivienda protegida, al que A Arnoia fue el primer ayuntamiento de la provincia en adherirse.
Así, en los próximos meses saldrá a concurso una vivienda rehabilitada en un antiguo inmueble escolar de dos plantas, que en su día funcionó como escuela y vivienda del maestro, en Pumar. El alcalde de A Arnoia, Rodrigo Aparicio, explica que “este ano a intención é acondicionar tamén outra na parte superior do inmoble, o que permitiría dispoñer de dúas vivendas neste edificio”.
La vivienda cuenta con entrada independiente, dos habitaciones, cocina-comedor, un baño completo y un salón de usos comunes. El alquiler social se fijará en función del valor del inmueble y oscilará entre los 200 y los 250 euros mensuales. Tras el periodo de exposición pública y, si no se presentan alegaciones, el procedimiento saldrá a concurso público para que las personas interesadas puedan inscribirse, debiendo estar empadronadas con una antelación de seis meses a la publicación de las bases.
El Ayuntamiento trabaja también en otra antigua escuela situada en A Laixa. Allí ya reside una familia en una parte del inmueble, rehabilitada con fondos municipales, y el objetivo es acondicionar una segunda vivienda en la misma planta este año, con posibilidad de construir dos más.“Este ano queremos avanzar tanto en Pumar como na Laixa e sacar a concurso polo menos unha vivenda máis en cada inmoble, aínda que no caso da Laixa, o espazo da para facer outras dúas, que sería o seguinte paso”, señala Aparicio.
De este modo, A Arnoia dispondrá este año de cuatro viviendas en alquiler social rehabilitadas por el Ayuntamiento en las escuelas unitarias, lo que le permitirá dar respuesta a la creciente demanda en el municipio, y con el objetivo de solicitar nuevas ayudas para rehabilitación y ampliar la oferta.
A Arnoia fue el primer ayuntamiento de la provincia en adherirse al programa de la Xunta de oferta de suelo de titularidad municipal para la construcción de vivienda protegida. Gracias a este acuerdo, la Xunta pondrá a su disposición apoyo técnico para sacar a concurso, mediante procedimiento público, una parcela de titularidad municipal situada en una urbanización próxima al balneario. El objetivo del Ayuntamiento es construir hasta cinco viviendas protegidas en este terreno, destinadas a ampliar el parque residencial en alquiler o en régimen asequible. Desde la Xunta se prevé que las parcelas municipales puedan salir a concurso en el último trimestre del año, para que cooperativas o promotores construyan vivienda protegida.
El alcalde subraya que existe una importante demanda de alquiler en el municipio: “A Arnoia é un concello pequeno, pero cunha actividade económica moi forte arredor do balneario e da Residencia de San Rosendo. Temos moita xente que traballa aquí e que estarían interesados en quedarse a vivir. Buscan sobre todo vivenda en aluguer e non temos oferta suficiente”. Por ello, el Ayuntamiento solicitará además nuevas ayudas para rehabilitar edificios municipales a fin de ampliar la oferta.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PROGRAMA DE LA XUNTA
A Arnoia dispondrá de ocho viviendas sociales este 2026
ABSTENCIÓN DEL PSOE
Arnoia aprueba un presupuesto de 1,9 millones para 2026
PRODUCCIÓN DE ACEITE
Arnoia apuesta por poner en valor su tradición olivarera
11 PROPIETARIOS
Arnoia compra 30.000 metros cuadrados para las empresas
Lo último
UN ARROYO PRÓXIMO A LA ZONA
El accidente de Adamuz deja ya al menos 43 víctimas
PROTESTAS AGROGANADERAS
El freno al pacto con Mercosur no para la tractorada en Ourense
EXCUSA DE ABRAZARLA POR FRÍO
Dos años de cárcel por violar a una menor tras una noche de fiesta en Ourense