Los pisos turísticos ofrecen el doble de plazas que los hoteles de Ourense

La realidad de la oferta turística de la ciudad de Ourense se ha transformado por completo en los últimos años. La brecha entre la oferta hotelera y las viviendas de uso turístico (VUT) no para de crecer, y es que según los datos oficiales del Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta de Galicia, cerrados a 1 de diciembre de 2025, la capacidad de los pisos turísticos en la urbe no solo ha superado a la de los hoteles, sino que prácticamente la dobla.

La radiografía de la ciudad es contundente. Frente a los 16 hoteles que resisten abiertos en la capital, que suman un total de 1.116 plazas, el mercado del alquiler vacacional ha escalado hasta las 468 viviendas activas. Estas viviendas de uso turístico ponen en el mercado 2.168 plazas. El dato es demoledor: por cada cama de hotel disponible en Ourense, ya hay casi dos (1,94) en los pisos turísticos.

Las cifras en Ourense | La Región

La evolución del sector muestra dos caras opuestas. Durante los últimos años, el mercado vivió una gran escalada, doblando su oferta tras la pandemia hasta tocar su techo histórico el pasado mes de julio, con 473 viviendas activas. Sin embargo, esta curva ascendente ha sufrido un frenazo en seco en el último semestre. Este cambio de tendencia coincide con la entrada en vigor, el pasado 1 de julio, del Registro Único de Arrendamientos turísticos y temporales del Ministerio de Vivienda.

Esta herramienta, diseñada para controlar el alquiler de corta duración, ha transformado el panorama, ya que la imposibilidad de cumplir los nuevos requisitos para anunciarse en plataformas online ha provocado que, por primera vez en años, el parque de viviendas turísticas deje de crecer y se estanque, cerrando diciembre con 468 pisos, cinco menos que en verano.

El análisis de las direcciones del REAT revela dónde se concentra este bum. La presión no se distribuye uniformemente, sino que coloniza el centro y el Casco Vello. Las calles con mayor número de pisos turísticos activos son Alejandro Outeiriño, Rúa das Mercedes, Progreso, Lepanto y Santo Domingo.

A pesar de este crecimiento explosivo, Ourense sigue siendo la provincia con menos VUT de Galicia. Con sus 1.144 viviendas, está muy lejos de las cifras masificadas de las provincias costeras como Pontevedra (13.255), A Coruña (9.502) y Lugo (4.135).

El mapa provincial

Más allá de la capital, el alquiler vacacional se extiende por toda la provincia sumando ya casi 6.000 plazas, aunque su distribución dibuja un mapa muy claro de los nuevos intereses turísticos. El liderazgo provincial lo ostentan villas históricas y monumentales como Ribadavia (62 pisos) y Allariz (52), que actúan como cabeceras de comarca. Justo detrás, el auge de la Ribeira Sacra ha disparado la oferta en municipios como Nogueira de Ramuín (38) y Castro Caldelas (30), convertidos en los nuevos polos de atracción para el turismo de naturaleza y desconexión.

En el extremo opuesto, la resistencia es ya casi testimonial. Solo 8 de los 92 concellos se mantienen libres de este fenómeno. Se da la curiosa paradoja de que grandes enclaves del Entroido (Laza, Viana do Bolo y Castrelo do Val) figuran en esta lista de cero viviendas turísticas, acompañados por A Gudiña, A Mezquita, Avión, Sarreaus y Os Blancos.