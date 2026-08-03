Galería | A Arnoia se vuelca con la Fundación Diego Rivas, en fotos

El cirujano Diego González Rivas recibió la medalla del Concello de A Arnoia durante una recepción oficial y reunió a autoridades en una comida benéfica

La Fundación Diego González Rivas celebró este lunes una comida benéfica en el Gran Balneario de A Arnoia para recaudar fondos destinados a la labor de la entidad, un encuentro al que asistieron diversas autoridades, entre ellas el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices.

El cirujano Diego González Rivas visitaba ya el domingo A Arnoia, donde firmó ejemplares de su libro en el stand de la Fundación en la Festa do Pemento. Además, el Concello de A Arnoia ofreció ayer una recepción oficial al doctor en la Casa Consistorial, donde recibió la medalla del Concello de manos del alcalde, Rodrigo Aparicio, y firmó en el Libro de Honor.

González Rivas es reconocido internacionalmente por el desarrollo de técnicas de cirugía mínimamente invasiva, especialmente en el ámbito de la cirugía torácica, y por su labor de formación en todo el mundo. A través de la Fundación impulsa proyectos sanitarios y sociales destinados a facilitar el acceso a tratamientos quirúrgicos y mejorar la atención médica en zonas con menos recursos.