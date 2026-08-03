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Participantes de la comida benéfica de la Fundación Diego Fernández Rivas.
Participantes de la comida benéfica de la Fundación Diego Fernández Rivas. | Xesús Fariñas

Galería | A Arnoia se vuelca con la Fundación Diego Rivas, en fotos

RECAUDACIÓN DE FONDOS

El cirujano Diego González Rivas recibió la medalla del Concello de A Arnoia durante una recepción oficial y reunió a autoridades en una comida benéfica

La Fundación Diego González Rivas celebró este lunes una comida benéfica en el Gran Balneario de A Arnoia para recaudar fondos destinados a la labor de la entidad, un encuentro al que asistieron diversas autoridades, entre ellas el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices.

El cirujano Diego González Rivas visitaba ya el domingo A Arnoia, donde firmó ejemplares de su libro en el stand de la Fundación en la Festa do Pemento. Además, el Concello de A Arnoia ofreció ayer una recepción oficial al doctor en la Casa Consistorial, donde recibió la medalla del Concello de manos del alcalde, Rodrigo Aparicio, y firmó en el Libro de Honor.

González Rivas es reconocido internacionalmente por el desarrollo de técnicas de cirugía mínimamente invasiva, especialmente en el ámbito de la cirugía torácica, y por su labor de formación en todo el mundo. A través de la Fundación impulsa proyectos sanitarios y sociales destinados a facilitar el acceso a tratamientos quirúrgicos y mejorar la atención médica en zonas con menos recursos.

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1/17 En la foto Diego González Rivas. | Xesús Fariñas
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2/17 En la foto Diego González Rivas firmando ejemplares. | Xesús Fariñas
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3/17 Diego González Rivas haciéndose fotos con los participantes. | Xesús Fariñas
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4/17 Diego González Rivas haciéndose fotos con los participantes. | Xesús Fariñas
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5/17 El cirujano Diego González Rivas. | Xesús Fariñas
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6/17 Participantes de la comida benéfica de la Fundación Diego Fernández Rivas. | Xesús Fariñas
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7/17 María, Mar y Víctor en la comida benéfica de la Fundación Diego Fernández Rivas. | Xesús Fariñas
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8/17 Luz, Marisol, Lara, Herminia y Benigno en la comida benéfica de la Fundación Diego Fernández Rivas. | Xesús Fariñas
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9/17 Santi, Ana y Luis en la comida benéfica de la Fundación Diego Fernández Rivas. | Xesús Fariñas
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10/17 Cristina, Eva, Cristina, Lorena y Germán en la comida benéfica de la Fundación Diego Fernández Rivas. | Xesús Fariñas
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11/17 En la foto Diego González con una de las asistentes a la la comida benéfica de la Fundación Diego Fernández Rivas. | Xesús Fariñas
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12/17 Participantes de la comida benéfica de la Fundación Diego Fernández Rivas. | Xesús Fariñas
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13/17 En la foto Diego González con uno de los asistentes a la comida benéfica de la Fundación Diego Fernández Rivas. | Xesús Fariñas
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14/17 En la foto Diego González con uno de los asistentes a la comida benéfica de la Fundación Diego Fernández Rivas. | Xesús Fariñas
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15/17 Diego González Rivas haciéndose fotos con los participantes. | Xesús Fariñas
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16/17 Miguel Abad, Miguel Santalices, Rodrigo Aparicio y Jose Luis Gavela en la comida benéfica de la Fundación Diego Fernández Rivas. | Xesús Fariñas
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17/17 La familia Gil en la comida benéfica de la Fundación Diego Fernández Rivas. | Xesús Fariñas

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