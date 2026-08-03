Activada la prealerta por sequía en toda la provincia de Ourense, con los ríos un 45% por debajo de su caudal habitual

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha convocado a su Oficina Técnica de la Sequía (OTS) este lunes tras constatar un notable descenso en los caudales circulantes de la demarcación, los cuales se sitúan un 45% por debajo de los niveles habituales correspondientes al mes de julio. Ante esta situación de escasez coyuntural, la OTS ha decidido activar el escenario de prealerta, correspondiente al nivel amarillo, en toda la demarcación a excepción del Sil Superior (León). Esto significa que la medida afecta directamente a los sistemas del Miño Alto (Lugo), Cabe (Lugo), Sil Inferior, Miño Bajo y Limia, estos tres últimos, en la provincia de Ourense.

La entrada en esta fase de prealerta conlleva que los concellos, al ser las administraciones competentes en materia de abastecimiento, comiencen a aplicar de inmediato medidas de mayor vigilancia y control sobre sus infraestructuras hídricas. El presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga recuerda que es fundamental promover el uso racional y responsable del agua para anticiparse a los escenarios previsibles de sequía. Por ello, el organismo de cuenca recomienda formalmente a los concellos la aplicación de diversas medidas de ahorro, entre las que destacan evitar el baldeo de calles, suspender o reducir el riego de jardines y campos de deportes, y proceder a la eliminación de fuentes.

A modo de anticipación ante un escenario que desde el organismo califican de "vigilante", a principios del mes de julio la CHMS ya había remitido una carta a todos los municipios de la demarcación recordando la necesidad de adoptar este tipo de restricciones. Este primer aviso será ratificado en los próximos días.

La actual situación de alerta temprana contrasta con los datos pluviométricos globales del presente año hidrológico 2025/26, que dio comienzo el 1 de octubre de 2025. Hasta el 26 de julio de 2026, la precipitación media acumulada en toda la Demarcación Miño-Sil alcanzó los 1.144,6 l/m². Este volumen supera en un 9,9% a la media histórica registrada entre las campañas 1980/81 y 2017/18, establecida en 1.041,3 l/m².

El problema radica en la distribución temporal de estas lluvias. El presidente de la CHMS explicó que la precipitación se concentró casi exclusivamente en los meses de noviembre, enero y febrero, catalogados como húmedos. Tras el fin de los trenes de borrascas a finales de febrero, la situación cambió radicalmente. A nivel mensual, octubre, marzo, abril, junio y julio resultaron ser meses secos. Como consecuencia, en los últimos cinco meses apenas se recogieron 180 l/m², lo que representa un 49% menos de precipitación respecto a la media habitual para el período comprendido entre marzo y julio.