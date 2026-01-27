Avión amplía su oferta deportiva con más material

Un hombre corre en una cinta en el interior de un gimnasio.

El Concello de Avión refuerza el equipamiento de sus instalaciones deportivas con la adquisición de nuevo material para los gimnasios municipales, ubicados en la piscina municipal y en el pabellón, al que se destina una inversión de 3.000 euros de fondos propios.

El alcalde, Antonio Montero, destaca que así “buscamos ofrecer un servizo máis completo, moderno e de maior calidade a todas as veciñas e veciños”. La compra se realizó con la colaboración y el asesoramiento técnico de los monitores deportivos municipales, “asegurando que o material estea adaptado a todas as idades, niveis e actividades”.

Entre el material adquirido figuran kettlebells de distintos pesos, mancuernas de acero y caucho con sus soportes, barras de entrenamiento y discos bumper, steps profesionales, balones medicinales, de pilates, voleibol y fútbol sala, así como training balls y material para gimnasia suave. También se incorporaron aros de pilates, ladrillos de yoga, foam rollers, cuerdas funcionales (battle rope) y sistemas de entrenamiento en suspensión.

Montero explica que el objetivo principal es “fomentar os hábitos de vida saudables nunhas instalacións que teñen moita demanda e que son utilizadas por veciños de todas as idades e incluso de concellos limítrofes”. En este sentido, detalla que “as actividades que se desenvolven no pavillón e no ximnasio da piscina contan con arredor de 80 persoas usuarias, ás que se suman uns 40 nenos e adultos que participan nos cursos da piscina municipal”.

La oferta deportiva incluye actividades como hipopresivos, HIIT, gimnasia de mantenimiento y reparación, iniciación a la meditación, relajación y respiración, yoga, entrenamiento de base, spinning, running, trail, deportes de equipo y entrenamiento en gimnasio, con tarifas de diez euros para menores y 15 para mayores por mes.