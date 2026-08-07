Galería | Mariachis, reencuentros y sabor mexicano: así se vivió la gran fiesta de Avión, en fotos
Galería | Mariachis, reencuentros y sabor mexicano: así se vivió la gran fiesta de Avión, en fotos | Lucía Otero

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FIESTA MEXICANA

Cientos de personas disfrutaron de una jornada de mariachis, gastronomía, tradición y reencuentros en la vigésima edición de la Fiesta Mexicana de Avión

La Región
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Publicado: 07 ago 2026 - 21:42 Actualizado: 07 ago 2026 - 21:48

Veinte años después de su nacimiento, la Fiesta Mexicana de Avión volvió a reunir a cientos de personas en la Praza da Igrexa, transformando la localidad en un pequeño rincón de México con mariachis, piñatas, gastronomía y un gran ambiente festivo.

La celebración, nacida como homenaje a la emigración con destino a México, volvió a convertirse en una de las grandes citas del verano ourensano, atrayendo tanto a emigrantes retornados como a visitantes llegados de distintos puntos de Galicia.

La música de tres grupos de mariachis, los puestos de comida mexicana y las actividades para los más pequeños marcaron una jornada cargada de tradición, reencuentros y color, que repasamos en esta galería de imágenes.

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