Hallan un espacio funerario en el castro de San Vicente, en Avión

El castro de San Vicente, en Avión, acaba de cerrar su quinta campaña de excavaciones con un descubrimiento que abre una nueva vía de investigación sobre la historia del asentamiento. Los trabajos realizados en la parte más alta del yacimiento han sacado a la luz una singular estructura que podría ocultar una “rueda funeraria”, una zona circular destinada a ritos, incineración y enterramiento.

La intervención, promovida por la Asociación de Montes en Man Común de San Xusto y la Asociación Cultural Vive Avión, con la colaboración del Concello de Avión y la Xunta, arrojó resultados “moi esperanzadores”, según el arqueólogo responsable del equipo, Jorge Lamas, dejando a la vista dos cabañas y una estructura que definió como “desconcertante”.

Lugar de enterramientos

Así, el hallazgo más llamativo de la excavación fue el de “dous bolos de granito e unha elevación, no que apareceron unha gran cantidade lousas que non hai en ningún outro punto do castro. Pensamos que están sellando algo”, explica Lamas. “Atopamos dúas pedras que forman parte dunha estrutura que pecha en forma de roda, unindo os dous bolos, os catro puntos cardinais. Vemos que se sellou con sumo coidado, con terra moi seleccionada e seguindo un orde, polo que cremos que abaixo ten que haber algo importante”, detalla el director del equipo arqueológico.

Jorge Lamas: “poderíamos estar ante unha estrutura moi relevante. verémolo nas próximas campañas”

La presencia de tierra cenicienta y carbón es otro de los elementos que han llevado al equipo a plantear esta interpretación “porque nos da pistas da existencia dun espazo funerario de incineración e fosas para enterramentos”, aunque esta posibilidad deberá comprobarse en próximas excavaciones.

Lamas habla del hallazgo con ilusión y a la vez cautela, ya que “tipolóxicamente non hai espazos deste tipo noutros castros próximos. Sí hai fosas, pero aquí poderíamos estar ante unha estrutura mais relevante, pero é unha hipótese. Teremos que esperar á próximas campañas para comprobalo”. El equipo recogió además muestras de carbón para su análisis y datación “para ver se son contemporáneos a outras zonas e ás cabanas”.

El castro de San Vicente es, para el equipo arqueológico “un castro excepcional, xa só pola posición estratéxica onde está enclavado, e polas súas vistas. Sempre pensamos que tiña un gran potencial”, destaca Lamas.

Hallazgos

Desde que se iniciaron los trabajos de excavación en el 2023, el castro de San Vicente ha dejado al descubierto piezas destacadas, entre ellas varias cabañas, una estructura cuadrangular adosada a otra circular y materiales romanos, como ánforas y fragmentos de vidrio, además de un trisquel y una cruz embolada.