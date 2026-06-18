Los hallazgos de la Cova do Santo salen a la luz

La Cova do Santo, situada en el Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra, en Pardollán (Rubiá), alberga el yacimiento de la Edad del Bronce con el mayor número de restos humanos documentados hasta la fecha en Galicia. Los hallazgos serán presentados este sábado en una jornada divulgativa organizada por la Xunta de Galicia en el centro de visitantes del espacio natural, con el objetivo de mostrar “os principais resultados obtidos no marco destes traballos así como as liñas de investigación actualmente en desenvolvemento”.

Los trabajos arqueológicos realizados en la cámara principal de la cueva permitieron localizar más de un centenar de restos en contexto estratigráfico. Entre ellos figuran huesos humanos y de fauna, fragmentos cerámicos y diversos objetos, como un hacha de anfibolita. Los investigadores destacan especialmente el hallazgo de fragmentos de una jarra carenada, una pieza característica de los contextos funerarios de la Edad del Bronce en el noroeste peninsular.

La jornada servirá también para dar a conocer los avances obtenidos durante 2025 por un equipo del Área de Prehistoria de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), que retomó las investigaciones en este enclave con la colaboración del personal del parque natural. Se trata de la primera excavación arqueológica sistemática realizada en la cueva, con el propósito de caracterizar los restos hallados y profundizar en el conocimiento del yacimiento.

La actividad comenzará a las 11.00 horas y será impartida por Diego Lombao y José Rabuñal, investigadores del Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais. La cita está abierta al público en general y resulta de especial interés para los vecinos de la zona.

La iniciativa se enmarca en el programa de divulgación científica en los parques naturales de Galicia impulsado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, cuyo objetivo es acercar a la ciudadanía los proyectos de investigación desarrollados en estos espacios protegidos por universidades y centros de investigación gallegos.