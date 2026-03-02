Un herido en Barroso, Avión, al salirse de la vía e impactar contra la cuneta

A las 12:30 horas del mediodía de este lunes, 2 de marzo, se informaba de un accidente de tráfico que dejaba un herido en la parroquia de Barroso, Avión. Un conductor se salió de la vía en el punto kilmétrico 25 de la OU-212 e impactaba contra la cuneta.

El conductor precisó asistencia sanitaria por dolor en el brazo. Hasta el punto se desplazaron Urgencias Sanitarias, Policía Local de Avión, Guardia Civil de Tráfico y GES de Avión.