Muere un hombre en un accidente múltiple en Guitiriz, con otras tres personas heridas
EXCARCELAMIENTO
Un hombre ha muerto en un accidente múltiple en la A-6 a su paso por Guitiriz (Lugo), con tres coches implicados y en el que otras tres personas han resultado heridas. Una de ellas, acompañante del conductor fallecido, necesitó ser excarcelada y evacuada por el personal sanitario. La situación de las otras dos era leve y rechazaron el traslado
El 112 Galicia tuvo constancia del suceso a las 21.00 horas del sábado a través de la llamada de un particular que informaba de un accidente grave en el kilómetro 530 de la carretera, a la altura de la parroquia de Trasparga.
Los gestores del 112 dieron aviso al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Vilalba, a los miembros del GES Friol-Palas, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.
Una vez en el punto, los agentes de Tráfico confirmaron que eran tres coches los implicados y que una de las personas estaba atrapada en uno de los turismos. Así también lo indicaron los Bomberos, que liberaron a la acompañante del conductor fallecido, que se había quedado atrapada en el interior del vehículo.
A continuación, debido a que presentaba heridas de consideración, fue evacuada por el personal sanitario, que además atendió en el punto a las otras dos personas. Sin embargo, estas dos (en estado leve) rechazaron el traslado.
La central de emergencias informó igualmente al servicio de mantenimiento de la vía y al personal del Grupo de Intervención Psicóloxica en Catástrofes e Emerxencias por si fuese necesaria su intervención.
