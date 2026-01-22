¿Sabe usted que en Montealegre serán protagonistas los embutidos de Barroso?

¿Sabe usted que en la vecina Montalegre exaltarán durante cuatro días los embutidos del Barroso? ¿Que esta tarde abre la 35º Feira do Fumeiro de Montalegre, evento que cada año gana adeptos a ambos lados de la Raia? ¿Que a la inauguración acudirá el ministro de Agricultura luso? ¿Que ayer los productores preparaban los expositores con presuntos, alheiras, ceboleiras y otras exquisiteces de la comarca?