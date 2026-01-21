¿Sabe usted que el Entroido en Ourense de este año sabrá menos a grelos?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el Trópico de Grelos se fue al trópico de Capricornio
¿Sabe usted que una de las batucadas más míticas del terruño no estará este año en el programa del Entroido de la city? ¿Que tras 15 años consecutivos siendo el alma de la fiesta, Trópico de Grelos ha sido borrado de un plumazo? ¿Que “las causas ajenas” que los protagonistas alegan tiene lectura de “dedazo” de Jácome y su tropa? ¿Que los amantes del jolgorio se lo perderán?
