¿Sabe usted que la Oficina de Extranjería de Vigo está en Avión?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, el Ministerio de Transición Ecológica exagera la relación entre Vigo y Ourense

Oficina de Extranjería de Vigo
Oficina de Extranjería de Vigo

¿Sabe usted que desde siempre Vigo ha tenido una gran relación con Ourense? ¿Que el Ministerio de Transición Ecológica se lo ha tomado demasiado en serio? ¿Que la Oficina de Extranjería de la ciudad olívica es una de las sedes de la red de refugios climáticos? ¿Que en su web la sitúan cerca de Avión? ¿Que ya hay ordas de vigueses haciendo cola? ¿Que solo fallaron por casi cien kilómetros?

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