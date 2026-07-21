Avión se moviliza para dar a conocer el patrimonio cultural

La Asociación de Veciños de Amiudal, Surribas e Barro y la Asociación Cultural Vive Avión continúan trabajando de forma conjunta para dar a conocer el patrimonio etnográfico del Concello de Avión. Con este fin organizaron el pasado domingo un roteiro en el que participaron más de un centenar de personas, con un recorrido de 7,5 kilómetros para visitar los enclaves más representativos de Amiudal y, al mismo tiempo, recaudar fondos para la rehabilitación de un antiguo lagar tradicional, otro de los proyectos en los que colaboran ambas entidades.

La ruta comenzó en la carballeira da Bouza y reunió a vecinos de distintas generaciones para visitar el Muíño de Xustos, a orillas del río Avia; el lagar de A Pedreira, que está en proceso de recuperación, y las bodegas que lo rodean, además del horno de Amiudal, la eira de canastros, los restos de la casa de Alfonso Graña, el horno de Surribas y varias fuentes tradicionales.

Según explicó el presidente de la Asociación Cultural Vive Avión, Amancio Bruquet, a lo largo del recorrido, los vecinos de mayor edad compartieron con los más jóvenes la historia y el uso de cada uno de estos elementos, transmitiendo el legado de un patrimonio ligado a la tradición vitivinícola. La jornada concluyó con una comida de convivencia en la carballeira y diversas actividades lúdicas.

La recaudación obtenida con esta iniciativa se destinará a las obras de rehabilitación del antiguo lagar, situado entre los ríos Avia y Couso. El proyecto cuenta con un presupuesto de 18.150 euros, financiado en un 90 % mediante ayudas gestionadas por el GDR Ribeiro-Carballiño con fondos europeos, a través de la Xunta y del Estado. Ambas entidades pretenden recaudar el 10 % restante con este tipo de iniciativas, y continuar con la recuperación de todo el conjunto etnográfico, que cuenta con 25 lagares tradicionales y varios molinos, algunos todavía en funcionamiento.