Una persona atrapada tras volcar un coche en Avión

Una persona ha quedado atrapada en el interior de un turismo tras sufrir un aparatoso vuelco en el municipio de Avión. El accidente se produjo a la altura aproximada del kilómetro 23 de la carretera OU-212 y obligó a movilizar medios de emergencia para poder liberar al ocupante.

El estado del coche tras el accidente.

La alerta se recibió a las 12,02 horas, cuando una llamada al 112 Galicia informó de la presencia de un vehículo volcado en la vía. Al menos una persona permanecía atrapada dentro del habitáculo y necesitaba medios de descarcelación para poder salir del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Avión, los Bomberos de O Carballiño y los servicios de urgencias sanitarias. Los equipos trabajan para liberar al ocupante y prestarle asistencia médica.

Por el momento, el operativo continúa abierto y no han trascendido datos concretos sobre el estado de la persona atrapada.

Salida de vía de una motocicleta en Sandiás

Por otra parte, una motocicleta sufrió una salida de vía en el municipio de Sandiás, concretamente en el kilómetro 5 de la carretera OU-531.

Los servicios de urgencias sanitarias dieron aviso del accidente al 112 Galicia a las 12,06 horas. Se sospecha que habría resultado herida la persona ocupante, aunque por el momento no se conocen más detalles sobre su estado ni de la existencia de lesiones.