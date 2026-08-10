Una persona herida pide ayuda en Lobios tras sufrir un accidente y pasar horas desorientada por el monte

Ambulancia del GES de Lobios, que se mantiene desplegado en la zona con el objetivo de localizar el coche.

Una persona resultó herida y tuvo que pedir ayuda este domingo en Lobios después de sufrir, según su propio relato, un accidente de tráfico en una zona de monte y pasar varias horas caminando desorientada hasta conseguir encontrar a alguien que pudiera auxiliarla.

El aviso se recibió minutos antes de las 17,00 horas, cuando un particular contactó con el 112 Galicia para alertar de que una persona herida había llegado hasta el lugar de Compostela, en la parroquia de Manín, en el municipio de Lobios. La persona explicó que había sufrido un accidente de tráfico y que el vehículo en el que viajaba se había precipitado por un desnivel.

Según relató el propio implicado a la persona que le prestó ayuda, tras producirse el accidente perdió el conocimiento. Al recuperar la consciencia, se encontró desorientado y comenzó a caminar por el monte en busca de auxilio. Permaneció varias horas recorriendo la zona hasta que finalmente logró llegar a un punto en el que pudo pedir ayuda.

La situación se complicó debido a que, como consecuencia de su estado de desorientación, no fue capaz de indicar con precisión el lugar en el que se había producido el siniestro, lo que obligó a los servicios de emergencia a poner en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar el vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron a la persona herida y posteriormente la trasladaron en ambulancia al Hospital de Ourense para recibir asistencia médica.

Paralelamente, la Guardia Civil de Tráfico y el GES de Lobios mantienen desplegado un operativo de rastreo en la zona con el objetivo de localizar el coche y determinar el punto exacto en el que se produjo el accidente. La búsqueda permitirá además esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro y conocer cómo pudo terminar el vehículo en el desnivel señalado por el herido.

El operativo continúa activo mientras los equipos de emergencia rastrean el entorno de Manín para localizar el automóvil.