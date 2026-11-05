Encuentran un “pilum” romano en la excavación del Castro de San Vicente

La campaña de excavaciones iniciada la pasada semana en el Castro de San Vicente, en Avión, ha permitido descubrir en sus primeros días un “pilum” romano, una punta de lanza utilizada por los soldados, que destaca por su buen estado de conservación.

El arqueólogo Jorge Lamas, responsable de los trabajos, explica que la pieza apareció en la zona de la croa, la parte más elevada del castro. Conserva incluso los pasadores con los que se unía al mango de madera y únicamente tiene rota una pequeña parte de la punta. “Non é habitual atopar un ‘pilum’ nun castro, e menos cun tal grao de conservación, polo que é un achado moi importante”, destaca.

Su presencia permite concretar la ocupación romana del enclave entre los siglos I y II después de Cristo. “Non quere decir que houbese un destacamento, igual eran soldados de avanzadilla”, explica Lamas, “pero xa dende o século II antes de Cristo, na epoca galaica, a posicion estratéxica do castro daba a entender que se controlaba toda a contorna dende aquí. Isto demostra que na seguinte ocupación, na época romana, seguiu a ser un enclave defensivo importante”.

Los trabajos también han permitido recuperar abundante cerámica y una cuenta de pasta vítrea procedente del Mediterráneo, “que apunta a intercambios comerciales con castros da costa”. Actualmente se trabaja en la ampliación de la muralla de la corona, donde también se localizó una cabaña adosada al muro de más de un metro de altura. Estos materiales se suman a descubrimientos de campañas anteriores, como un trisquel y una cruz embolada, que junto a las dataciones de carbono 14 realizadas ratifican una ocupación de entre 350 a 400 años. También se continuará investigando la posible existencia de una zona funeraria. “O castro de San Vicenzo non defrauda e pensamos que pode dar moito máis de si”, concluye Lamas.

Accesibilidad

La campaña, que se prolongará hasta finales de mes, cuenta con 40.000 euros de financiación de la Xunta, en el marco de un convenio con el Concello de Avión. Como novedad, incorpora un estudio de accesibilidad universal para diseñar un itinerario que facilite la visita de personas con discapacidad.