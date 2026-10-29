Hallazgo excepcional en Avión: descubren un arma romana en el castro de San Vicente

El castro de San Vicente, en Avión, continúa sorprendiendo a los arqueólogos. Los últimos trabajos de excavación han permitido descubrir un pilum romano, un arma arrojadiza utilizada por los soldados de las legiones romanas, que ha aparecido en un estado de conservación excepcional.

La pieza fue localizada en un nivel de escombros de la muralla de la croa, la parte más elevada del asentamiento castreño. Su descubrimiento supone un nuevo hallazgo de interés para conocer la historia del yacimiento y su relación con la presencia romana en la zona.

"Excavar no Castro de San Vicente sempre é como decía Forest Gump como a caixa de bombóns...nunca sabes o que che vai tocar". aseguró un usuario en redes sociales. El pilum era una jabalina empleada por el ejército romano, diseñada para ser lanzada contra el enemigo.

Un yacimiento que no deja de sorprender

Las excavaciones en el castro de San Vicente han proporcionado numerosos descubrimientos desde el inicio de los trabajos en 2023. Entre ellos destacan varias cabañas circulares, un trisquel, una cruz embolada y diferentes materiales de época romana, como fragmentos de ánforas y vidrio.

En agosto de 2026, los investigadores también dieron a conocer el descubrimiento de una estructura que podría haber tenido una función funeraria, una hipótesis pendiente de comprobar mediante nuevas investigaciones.

El nuevo hallazgo del pilum romano refuerza el interés arqueológico de este asentamiento de Avión, que continúa proporcionando nuevas pistas sobre las distintas etapas de ocupación del lugar.