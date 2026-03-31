Tres cabañas circulares salen a la luz en el castro de Avión

“O castro de San Vicenzo nunca defrauda”. Así resume Jorge Lamas, jefe del equipo de arqueología que ha dirigido una nueva campaña de excavación, los hallazgos encontrados en un área de 180 metros cuadrados.

Los trabajos de esta cuarta campaña sacaron a la luz una concentración de estructuras con varias cabañas circulares y muros bien conservados. “O mais destacado foi atopar unha abundacia de estruturas nestes poucos metros cuadrados, con tres cabanas circulares, unha de sete metros de diámetro, que no centro conserva os restos dunha lareira e cara ao oeste atopamos un banco corrido, polo que temos a estrutura completa da cabana, coa entrada, o fogar e banco”.

Junto a estas cabañas circulares, el equipo documentó otras estructuras asociadas que amplían la dimensión del conjunto. “Unha delas ten dous muros lineais asociados, polo que é mais grande do que pensabamos. Ao seu carón hai outras duas liñas de muros que dan outra estrutura cuadrangular, na que atopamos a maior parte da cerámica e materiais”, señala Lamas.

Urbanismo

En excavaciones anteriores el castro arrojó a la luz elementos tan destacados como una cruz embolada y un trisquel, además de varias cabañas. En esta ocasión la excavación se realizó en una parte diferente de la “croa”. Lamas explica que “estas cabanas están moi xuntas. Tamén hai unha canalización para o desaugue, polo que xa nos amosa un urbanismo ben definido. Nunha das cabanas atopamos unha especie de morteiro, un elemento que na maior parte dos castros non se conserva, e tamén topamos restos dunha ánfora que xa sería de tradición romana”.

Estos hallazgos llevan a los arqueólogos a situar la ocupación del castro “nunha horquilla cronoloxica do seculo II a. de C ata o seculo I ou II despois de Cristo”.

“Coidabamos que este espazo non ia ser prolífico en estruturas e resulta que sí, vemos que hai mais agochadas, o que nos da a entender que foi moi ocupado entre este periodo”, señala Lamas.

La intervención, impulsada por la Comunidad de Montes de San Xusto y la Asociación Cultural Vive Avión con financiación de fondos Leader, abre así nuevas perspectivas a su continuidad.

Divulgación

Una vez finalicen los trabajos de consolidación de estructuras y catalogación de materiales se organizarán visitas guiadas. El castro tiene una extensión de casi cuatro hectáreas, y los trabajos realizados hasta ahora permiten visitar 300 metros ya excavados, “o que nos da xa unha idea do espectacular deste castro, non só polos achados, senón pola ubicación estratéxica na que se localiza”, concluye Lamas.