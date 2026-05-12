PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Alcaldes de Baixa Limia se arman contra el fuego
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, se reunió este lunes con los alcaldes de la comarca de Baixa Limia, integrada por los municipios de Entrimo, Bande, Lobios, Lobeira y Muíños.
En el transcurso de esta reunión, los regidores evaluaron vías de colaboración en materia de prevención de incendios forestales.
El director xeral recordó las distintas herramientas que la Consellería de Medio Rural pone a disposición de las administraciones locales en materia de prevención de incendios, como los convenios para la adquisición de maquinaria y brigadas o el sistema público de gestión de biomasa en franjas secundarias.
En este sentido, cabe destacar que a finales del año pasado, la Consellería de Medio Rural firmó un nuevo convenio con la empresa pública Seaga para apoyar a propietarios y municipios en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de gestión de biomasa en franjas secundarias.
Esta colaboración entre la Xunta y los concellos cuenta con un presupuesto anual de 25 millones de euros, el doble que el anterior, y 295 municipios ya han solicitado su adhesión.
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