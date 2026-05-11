Sandiás analiza cómo proteger las aldeas frente a los incendios

La Casa da Cultura de Sandiás acogió la primera jornada informativa sobre gestión de la biodiversidad vegetal y prevención de incendios, una iniciativa de la agrupación local de Protección Civil, dentro del programa “Aldeas Seguras”. El encuentro tuvo como eje central concienciar a los vecinos sobre la importancia de la prevención y el cumplimiento de la normativa vigente en las franjas de protección que rodean las viviendas.

Bajo el lema “Xestión da biodiversidade”, el objetivo fue dejar de percibir el monte solo como un peligro o como combustible. Los expertos señalaron que la limpieza de las parcelas no tiene por qué ser total, dado que eliminar por completo los restos vegetales supone destruir el hábitat de numerosos insectos y microorganismos necesarios para el ecosistema.

La apertura del acto corrió a cargo de Fernando Gándara, presidente de Protección Civil de Sandiás, quien destacó la necesidad de “informar de maneira clara e práctica á cidadanía para avanzar entre todos cara a aldeas máis seguras”. A continuación, el bombero forestal Tomás Báez profundizó en aspectos técnicos y mencionó las parroquias con mayor actividad incendiaria, las “parroquias priorizadas”.

Implicación vecinal

El alcalde de Sandiás, Felipe Traveso, manifestó que la prevención “é unha responsabilidade compartida” y defendió que la administración municipal apuesta por una labor didáctica antes de recurrir al uso de sanciones. La experiencia práctica la aportó José Manuel Gómez “Cazolas”, presidente de la comunidad de montes de Piñeira de Arcos, quien detalló las actuaciones de forestación y tratamientos silvícolas llevadas a cabo con una inversión de unos 114.000 euros. El evento concluyó con un debate y turno de preguntas.