El Gerês-Xurés acerca su historia a los escolares

La Diputación de Ourense presentó este jueves un programa de actividades para acercar a los escolares el patrimonio histórico de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés.

La iniciativa se desarrollará durante este mes de octubre en centros educativos de la zona gallega y contará también con una actividad en Portugal.

El programa, adjudicado a la Universidade do Minho, se centrará en las fortificaciones construidas en la frontera durante la Guerra Hispano-Portuguesa o Guerra de la Restauración, entre 1640 y 1668. Muchos de estos restos todavía forman parte del paisaje de la Reserva.

Materiales educativo

Las actividades planteadas incluirán seis charlas en centros de Bande, Os Blancos, Entrimo, Lobios y Muíños, además del instituto de Bande. Las sesiones tendrán una duración aproximada de 50 minutos y permitirán a los estudiantes conocer el origen de las fortificaciones y su relación con el paisaje actual.

La Universidade do Minho también preparará una unidad didáctica en gallego y portugués, de la que se repartirán unos 400 ejemplares. Además, se crearán dos paneles informativos sobre las fortificaciones y, al finalizar el proyecto, se publicará una guía digital abierta a toda la ciudadanía.

La iniciativa forma parte del proyecto Gerês-Xurés Máis Sustentable, financiado por la Unión Europea a través del programa Interreg VI A España-Portugal.

Según la Diputación, el objetivo es que las nuevas generaciones conozcan este patrimonio y participen en su conservación y divulgación.