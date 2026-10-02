Directo | El Congreso vota este viernes los decretos de vivienda con el rechazo de Junts, PP y Vox

El Congreso de los Diputados celebra este viernes 2 de octubre un Pleno decisivo para someter a votación los dos reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. La jornada arranca marcada por la previsible derrota del paquete legislativo, después de que Junts per Catalunya ratificase su voto en contra de la mano del Partido Popular y Vox, sumando una mayoría suficiente para tumbar la iniciativa de la coalición.

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A pesar de las exigencias formuladas a última hora por la formación posconvergente para retirar el texto y negociar una propuesta alternativa, el Ejecutivo se ha negado a dar marcha atrás en lo que enmarca como la "hora de la verdad" para medir los apoyos parlamentarios frente a la especulación inmobiliaria.

Votación en el Congreso de los Diputados de los decretos de vivienda, en directo