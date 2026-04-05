Muíños y Lobios activan empleo del sector servicios

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el delegado territorial de la Xunta de Ourense, Manuel Pardo, se reunió esta semana con el alcalde de Muíños, Plácido Álvarez, y la alcaldesa de Lobios, María del Carmen Yáñez, con el fin de fortalecer la colaboración para incrementar la empleabilidad en ambas localidades. En este sentido, la reunión -a la que también asistió el teniente de alcalde de Muíños, Israel León- abordó diferentes vías de cooperación para cubrir vacantes en sectores estratégicos de la zona, como la hostelería y la restauración.

Formación

Asimismo, se trató el interés de ambos municipios por impulsar la formación relacionada con el sector servicios para responder a las necesidades específicas de capacitación y mano de obra de sus respectivos tejidos productivos. En este sentido, cabe destacar que Muíños y Lobios se han beneficiado de convocatorias como la de ayudas para acciones formativas dirigidas a personas desempleadas (AFD), que en este caso han ampliado su crédito para la orden 2026-2027 de 40 a 60 millones de euros, con el objetivo de apoyar las solicitudes presentadas y las nuevas mientras el plazo permanezca abierto hasta el 30 de noviembre. Por último, en la reunión se debatió la orden que se pondrá en marcha este año por un importe de 1,5 millones de euros para rehabilitar viviendas destinadas a trabajadores beneficiarios de programas de captación de talento.