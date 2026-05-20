En Portada Ourense: Buses, lo medible no es opinable

“Lo medible no es opinable”. La frase no es de este humilde articulista, sino del alcalde de la ciudad de Ourense. Y lo medible es que el nuevo mapa de líneas de autobús urbano perdió 105.953 viajeros netos entre octubre y abril; y 165.390 validaciones o registros de billete, tal como publica hoy La Región según datos facilitados por el gobierno municipal a la oposición. Eso es lo medible: por tanto, el fracaso de un modelo implantado de forma arbitraria, caprichosa, ajena a los criterios técnicos y dentro de un servicio en precario, no es opinable.

Resulta muy difícil encontrar una capital de provincia donde el bus urbano funcione peor que en Ourense, uno de los cuatro servicios que constituyen la joya de la corona de la gestión de un ayuntamiento junto con la limpieza, la basura o la policía local. Los usuarios se quejan de que las pantallas informativas en las paradas no funcionan; también critican la inoperancia de la aplicación móvil, reprueban los elevados tiempos de espera, censuran la descoordinación que genera retrasos y coincidencia de buses, y padecen la escasez de frecuencias en determinados tramos.

La pregunta que les traslado es la siguiente: ¿qué le parece el servicio de bus urbano de la ciudad? Porque del metropolitano ya ni hablamos…