Penas mínimas por el “tour” de la chatarra en la Baixa Limia

Robar una ventana de aluminio trepando por la fachada mientras la propietaria duerme en el piso de arriba exige, como mínimo, atrevimiento. Organizar una ruta nocturna para desvalijar tres puntos limpios de la Diputación a base de palancazos, también. Sin embargo, toda esa adrenalina delictiva desplegada en la comarca de A Baixa Limia durante el verano de 2020 se diluyó este martes en un acuerdo judicial exprés. Los tres acusados se vieron beneficiados por la lentitud judicial: la fiscal introdujo la atenuante de dilaciones indebidas en la vista celebrada en la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense. Un asunto de 2020 llegó a juicio seis años después.

El primer robo ocurrió a las 04,30 horas del 7 de julio de 2020. Aquella madrugada, José S.B. e Israel B.R. fijaron su objetivo en una vivienda unifamiliar en la localidad de Orille, en el partido judicial de Bande. Utilizando los hierros de un pozo de agua como improvisada escalera, consiguieron encaramarse hasta la segunda planta del inmueble.

Fuga corta

Pese a que la dueña, María del Carmen, se encontraba en la casa, lograron hacerse con una ventana de aluminio. La fuga, no obstante, tuvo un recorrido corto. Agentes de la Guardia Civil interceptaron ese mismo día el Opel Astra en el que se desplazaban y lograron recuperar la estructura sustraída.

Apenas dos meses después, la noche volvió a ser cómplice de un nuevo golpe. En la madrugada del 4 de septiembre de 2020, Israel cambió de socio y se alió con Aquilino S.B. A bordo de un Renault Megane Scénic, emprendieron una ruta sistemática por las instalaciones provinciales de recogida de residuos. El itinerario incluyó los puntos limpios de Bande, Muíños y Lobios. Allí, empleando la fuerza bruta para apalancar y desencajar las puertas de acceso, lograron llevarse diferente material de chatarra.

Cuando fueron detenidos, el 26 de septiembre, Israel ingresó en prisión provisional por esa oleada de sustracciones.

Las peticiones originales que el Ministerio Público llevó al juzgado no dejaban lugar a dudas sobre la gravedad de los hechos: se solicitaban cinco años de cárcel para Israel, cuatro años para José y dos años para Aquilino. La realidad de la sala de vistas, marcada por el paso del tiempo, fue muy distinta. La tardanza en la celebración del juicio les benefició, aunque el Penal 2 tuvo que aplazarlo en dos ocasiones por la incomparecencia de Israel.

Israel aceptó desde prisión (en donde está por otras causas) dos años de prisión por un delito continuado de robo que engloba su participación en ambos sucesos. La pesada losa de su reincidencia quedó compensada por las dilaciones indebidas del proceso.

José, sobre el que también pesaba la agravante de reincidencia, fue condenado a un año y nueve meses de prisión por el asalto a la vivienda en Orille. En su caso, logrará eludir la cárcel si abona una multa de 1.200 euros. Finalmente, Aquilino, implicado únicamente en la ruta de la chatarra, vio rebajado su castigo a seis meses de prisión gracias a la misma compensación por el retraso en juzgar la causa.