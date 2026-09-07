COMPITE CON CANTABRIA Y BADAJOZ
La ruta de As Olas do Río Mao suma votos para ser el mejor sendero homologado de España 2026
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La ruta de As Olas do Río Mao, situada en Ourense, en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés, entre las parroquias de A Cela y San Paio de Araúxo, podría ser calificado como el mejor sendero homologado de España este año. Una votación popular, en la que se mide con otros dos senderos, ubicados en Cantabria y en Badajoz, resolverá la decisión.
Este recorrido es un sendero de 6,7 km que destaca por "su extraordinaria riqueza natural, su biodiversidad y su patrimonio histórico", tal como trasladan los vecinos del entorno que se han volcado con la iniciativa . A lo largo de su recorrido, permite descubrir un total de 9 molinos de agua, cascadas con remansos y pozas para bañarse, así como las espectaculares olas gigantes esculpidas en la roca por la erosión fluvial a lo largo de los siglos.
La ruta ha sido desarrollada durante los últimos diez años por la Comunidad de Montes de Puxedo, Guende y A Cela en colaboración con la Asociación de Vecinos Amigos del Río Mao a través de su señalización, la mejora de la accesibilidad y la rehabilitación de los molinos; de ahí otro de los valores de este sendero que es el aspecto social, dado que fueron los propios residentes quienes se involucraron en su recuperación y quienes llevan a cabo su mantenimiento.
El proceso estará abierto y permitirá votar hasta el próximo 31 de octubre a través de este enlace, la web oficial de la FEDME.
Ficha Técnica
Perfil de Ruta y Altimetría
El perfil altimétrico destaca por un relieve suave sin rampas excesivamente pronunciadas:
Hitos del Recorrido
Para formar parte del certamen, las rutas nominadas deben contar con homologación vigente dentro de la Red de Senderos FEDME, garantizando una correcta señalización, condiciones óptimas de seguridad, mantenimiento continuo y un claro valor de promoción territorial respetuosa con el entorno.
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