La ruta de As Olas do Río Mao suma votos para ser el mejor sendero homologado de España 2026

La ruta de As Olas do Río Mao, situada en Ourense, en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés, entre las parroquias de A Cela y San Paio de Araúxo, podría ser calificado como el mejor sendero homologado de España este año. Una votación popular, en la que se mide con otros dos senderos, ubicados en Cantabria y en Badajoz, resolverá la decisión.

Este recorrido es un sendero de 6,7 km que destaca por "su extraordinaria riqueza natural, su biodiversidad y su patrimonio histórico", tal como trasladan los vecinos del entorno que se han volcado con la iniciativa . A lo largo de su recorrido, permite descubrir un total de 9 molinos de agua, cascadas con remansos y pozas para bañarse, así como las espectaculares olas gigantes esculpidas en la roca por la erosión fluvial a lo largo de los siglos.

La ruta “As Olas do Río Mao” | Pablo Rodríguez Paz

La ruta ha sido desarrollada durante los últimos diez años por la Comunidad de Montes de Puxedo, Guende y A Cela en colaboración con la Asociación de Vecinos Amigos del Río Mao a través de su señalización, la mejora de la accesibilidad y la rehabilitación de los molinos; de ahí otro de los valores de este sendero que es el aspecto social, dado que fueron los propios residentes quienes se involucraron en su recuperación y quienes llevan a cabo su mantenimiento.

El proceso estará abierto y permitirá votar hasta el próximo 31 de octubre a través de este enlace, la web oficial de la FEDME.

Los 3 Senderos Finalistas

PR-G 268: As Olas do Río Mao (Ourense, Galicia): Ubicado en el territorio de la Reserva de la Ubicado en el territorio de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés . Este trazado resalta por su elevada biodiversidad de flora y avifauna, la presencia del ecosistema del río Mao y la integración de patrimonio histórico articulado por el trazado de la calzada romana Vía Nova. PR-S 253: La Concha – Pico Llen (Cantabria): Atraviesa el macizo calcáreo de Peña Cabarga conectando la Vía Verde del Pas con el Mirador de Peñacabarga. Resalta por su interés geológico (LIG), su legado minero e histórico y sus vistas panorámicas a la Bahía de Santander y los Picos de Europa. PR-BA 47: Ruta Peñas Blancas (La Zarza, Badajoz, Extremadura): Recorrido de notable atractivo paisajístico y ambiental en el corazón de Extremadura. Destaca por su entorno natural preservado, el valor geológico y arqueológico del área y la gran participación de colectivos locales y senderistas que recorren la zona anualmente.

Ficha técnica de la Ruta de As OIas do Río Mao

Ficha Técnica

Ubicación: Lobios, provincia de Ourense (Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés).

Tipo de recorrido: Circular.

Distancia total: ~7,5 km.

Desnivel positivo acumulado: ~190 m.

Cota máxima / mínima: 807 m / 674 m.

Tiempo estimado: 2 horas y 30 minutos a 3 horas.

Dificultad: Fácil - Media (apta para público general con hábito caminante).

Punto de inicio y final: Aldea de Puxedo (Lobios).

Perfil de Ruta y Altimetría

El perfil altimétrico destaca por un relieve suave sin rampas excesivamente pronunciadas:

Salida y descenso inicial: Parte de la aldea de Puxedo y realiza una bajada progresiva de unos 130 metros de desnivel en dirección al lecho del río Mao.

Tramo del cauce: El trazado se estabiliza a lo largo de la ribera entre los 670 m y los 720 m de altitud, acompañando los saltos de agua y pozas naturales de granito (as olas).

Ascenso de retorno: Se completa con una subida continua pero de pendiente moderada que vuelve a remontar el desnivel hasta Puxedo, combinando caminos tradicionales de piedra con frondosas carballedas (robledales).

Hitos del Recorrido

Arquitectura etnológica de Puxedo: Conjunto de hórreos tradicionales, eiradas y cantería restaurada.

Ecosistema fluvial: Pozas de agua cristalina, vegetación de ribera autóctona y vestigios de molinos hidráulicos.

Patrimonio histórico: Vestigios y tramos conectados con la antigua Vía Nova romana (Vía XVIII que unía Bracara Augusta con Asturica Augusta).

VOTAR AQUÍ

Criterios de Selección

Para formar parte del certamen, las rutas nominadas deben contar con homologación vigente dentro de la Red de Senderos FEDME, garantizando una correcta señalización, condiciones óptimas de seguridad, mantenimiento continuo y un claro valor de promoción territorial respetuosa con el entorno.