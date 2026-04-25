A fronteira de Portugal con Ourense celebra con "cravos" vermellos 52 anos de "revolução" democrática
25 DE ABRIL
As vilas arraianas de Montalegre e Chaves lembraron este sábado como cada 25 de Abril a Revolução dos Cravos, o fin da ditadura de António Oliveira de Salazar e o paso á democracia
A cor vermella dos caraveis volveu tinguir este sábado o país veciño con motivo do 25 de Abril, unha data que conmemora a Revolução dos Cravos que en 1974 puxo fin a preto de medio século de ditaduras e á represión do réxime salazarista.
As cámaras municipais de Montalegre e Chaves, dúas das principais vilas da Raia, organizaron como cada ano unha serie de actos de reinvidicación democrática ao longo da xornada, que contaron coa presenza de multitude de veciños pero tamén dalgúns habitantes dos núcleos galegos fronteirizos.
En Montalegre, un grupo de veciños ourensáns e ata da Mariña lucense presenciaron o izado da bandeira lusa, así como a homenaxe aos militares que combateron por Portugal, coa colocación dunha coroa de flores na “Rotunda do Soldado”. Ademais, houbo unha carreira popular pola liberdade, xogos tradicionais, unha “chega” de bois e un concerto, xa á noite.
En Chaves tamén houbo izado, carreira e música, e a asemblea municipal celebrou unha sesión simbólica que subliñou “a relevancia do 25 de Abril para a construción e consolidación da democracia portuguesa”.
