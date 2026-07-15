Galería | Decenas de cerdos terminan varados en una finca después de volcar el camión que los transportaba
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ACCIDENTE DE TRÁFICO EN TIXÓS

El accidente de tráfico, ocurrido esta mañana en Tixós (Baltar), no dejó heridos, pero sí una llamativa imagen tras el vuelco de un camión que transportaba cerdos

Un camión que transportaba cerdos volcó este miércoles en la carretera OU-304, a su paso por Tixós, en el municipio de Baltar. El accidente de tráfico, ocurrido en torno a las 12.00 horas, se saldó sin personas heridas, aunque dejó una escena que sorprendió a los vecinos de la zona.

El vehículo se salió de la vía y, antes de quedar volcado, derribó parte del mobiliario urbano. Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar para asegurar la zona y gestionar las labores de retirada del camión.

Así quedó el escenario del aparatoso accidente, en imágenes.

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