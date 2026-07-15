Vuelca un camión y libera decenas de cerdos en Baltar: "Se ocorre cinco minutos antes cólleme"

Un accidente de tráfico en el sur de la provincia de Ourense se saldó sin personas heridas, pero con una estampa difícil de olvidar para los vecinos. Un camión que transportaba cerdos se salió de la carretera y volcó en la OU-304 a su paso por Tixós, Baltar.

Sucedió alrededor de las 12:00 horas. Poco antes, Purificación, residente en la casa frente al accidente, entraba a su domicilio: "Se ocorre 5 min. antes cólleme o camión. Sentín que a lavadora xa rematara, fun dentro para quitala e escoitei un 'bum'! Saín fóra e os rapaces xa saíran polo seu propio pé. Foi un susto terrible, non llo desexo a ninguén", cuenta.

Los cerdos, en el jardín de la cada próxima al suceso

Asimismo, el camión destrozó a su paso parte del mobiliario urbano de la zona.

José Antonio Feijóo, alcalde de Baltar, también habló de la situación: "En canto cheguei animei a que sacaran aos porcos para que puideran respirar, e puxen os medios do Concello e de Protección Civil para axudar e buscar un desvío", aseguró el regidor.