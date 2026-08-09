Galería | El incendio de Baltar, el segundo gran fuego de este verano en Ourense, en fotos

Un amplio operativo aéreo y terrestre combate el incendio en Baltar, que supera las 95 hectáreas calcinadas y cuyo origen apunta a ser intencionado

El municipio de Baltar sufre el segundo gran incendio forestal de la época estival en la provincia. El fuego se declaró a las 12:21 horas en la parroquia de Garabelos do Bouzo, propagándose con gran rapidez impulsado por el viento y las condiciones meteorológicas adversas.

Según las estimaciones de la Consellería do Medio Rural, la superficie calcinada alcanza las 95 hectáreas. Para sofocar las llamas se ha movilizado un intenso operativo compuesto por 21 brigadas, 13 motobombas, 3 palas y una unidad técnica de apoyo, reforzadas desde el aire por 6 helicópteros y 9 aviones, entre los que se encuentran efectivos de la BRIF de Laza.

Pese a la complejidad de las tareas de extinción, el alcalde de la localidad, José Antonio Feijóo, se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de controlar el fuego en las próximas horas, señalando además que el origen del incendio ha sido "claramente intencionado".