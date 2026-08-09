José Antonio Feijóo, alcalde de Baltar, sobre el incendio forestal: “Foi intencionado”

El segundo gran incendio de la época estival en la provincia tiene como escenario Baltar. El aviso saltó ayer a las 12,21 horas en la parroquia de Garabelos do Bouzo, aunque las llamas se extendieron rápidamente y obligó a movilizar un amplio dispositivo de medios de extinción. Dos horas después ya habían quemado más de 20 hectáreas con una dura tarde por delante debido a las condiciones meteorológicas adversas, especialmente el viento, que es el mayor enemigo en los incendios.

Finalmente, la superficie afectada al cierre de esta edición se situó en 95 hectáreas, según las estimaciones de Medio Rural. Además, el incendio todavía seguía activo y los medios trabajando en la zona. Acudieron tres técnicos, doce agentes, veintiún brigadas, trece motobombas, tres palas, una unidad técnica de apoyo, seis helicópteros y nueve aviones.

Entre los efectivos se encontraban 18 bomberos forestales de la Brif de Laza, quienes además movilizaron dos helicópteros hasta la zona del incendio. El alcalde del municipio, José Antonio Feijóo, se mostró optimista en que se pueda controlar y apuntó a un origen “claramente intencionado”.

Amenaza desde Pontevedra

Además, a última hora de la tarde dos fuegos iniciados en el concello pontevedrés de Rodeiro amenazaban con alcanzar los concellos de Cea y Piñor. El primero se originó un minuto antes de las cuatro de la tarde en la parroquia de Arnego y ya ha calcinado más de 20 hectáreas. Se movilizaron ocho agentes, doce brigadas, siete motobombas, una pala, cuatro helicópteros y dos aviones.

El segundo comenzó solo cuatro minutos después en la parroquia de Carboentes. También habría afectado a unas 20 hectáreas. En este caso, se movilizaron dos técnicos, siete agentes, siete brigadas, seis motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.

En la mañana de este domingo los dos incendios ya se encontraban estabilizados.