Vídeo | Desatado un incendio forestal en la parroquia de Garabelos, en Baltar

Un incendio forestal declarado a primera hora del mediodía de este sábado, 8 de agosto, mantiene en alerta a los servicios de extinción en el concello de Baltar. El fuego se detectó alrededor de las 13:00 horas en la parroquia de Garabelos, lo que obligó a movilizar rápidamente un importante despliegue de medios humanos y materiales.

Para frenar el avance de las llamas se ha activado a la BRIF de Laza y a la brigada helitransportada de A Merca, apoyadas desde el aire por el helicóptero del Xurés y el helicóptero de coordinación Xunta 2.1. El operativo aéreo se completa con la intervención de aviones de las bases de Antela y Támega, así como una unidad del 43 Grupo.

En tierra, los efectivos del dispositivo autonómico trabajan en la perimetración del incendio apoyados por un bulldozer para realizar cortafuegos y un camión nodriza para el suministro de agua en las labores de remate y control.

Por ahora se desconocen las causas del fuego y la superficie calcinada por el momento.